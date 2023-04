In scena dal 28 aprile al 14 maggio al teatro Martinitt, COME FOSSE AMORE, con il divertentissimo Marco Cavallaro ormai di casa al teatro di via Pitteri di Milano

L’amore è sopravvalutato? Chi lo sa… Non sembrerebbe proprio, almeno godendosi la prossima commedia al Martinitt!

Cupido è un benevolo angioletto o le sue frecce feriscono proprio come le altre? Con tanta ironia, ma anche speranza, il poliedrico artista, ormai di casa al Martinitt, MARCO CAVALLARO, affronta in modo divertente e per nulla scontato un tema che spesso scontato sembra esserlo.

Al suo solito, scatena risate e insinua il dubbio. Perché al cuore, inutile sperare nel contrario, non si comanda.

Chi lo professa ancora, chi lo insegue nonostante tutto, chi lo rifiuta, chi lo disdegna, chi lo

dissacra, chi lo nega… davanti alla perdita di un amore, siamo tutti tristemente uguali: delusi. E la delusione d’amore in che cosa sfocia?

Ognuno ha la sua reazione: rassegnazione, rinnegazione, disperazione, irritazione, dissimulazione… E, tanto per far rima, l’azione?

Qui, tre donne diversissime tra loro si rivolgono a una psicoterapeuta per farsi chiarire come agire e reagire. Ma non hanno fatto i conti con una realtà nascosta: anche la terapista è in preda a una cocente delusione d’amore. Riuscirà a essere abbastanza imparziale da salvare le altre e anche se stessa?

La soluzione potrebbe essere trovare il famoso, leggendario uomo ideale, considerando che

ognuna delle tre, anzi quattro donne ne ha un immaginario diverso. E se l’uomo perfetto fosse proprio un cocktail di questi ideali? A dargli forma è proprio un esilarante Cavallaro, che per l’occasione mostra anche doti di trasformista, entrando e uscendo con spassosa disinvoltura da costumi sempre nuovi e… non sempre maschili.

Info e biglietti: info@teatromartinitt.it , www.teatromartinitt.it

Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577

Dai 16 ai 26 euro

