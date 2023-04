Bollate. Sono all’asta quattro locali nella via Tito Speri

Bollate: sono 4 i negozi di via Tito Speri 6, destinati a uso commerciale/servizi/uffici

Il Comune di Bollate ha deciso di alienare attraverso un bando pubblico che prevede un’asta pubblica. I locali sono allo stato grezzo e hanno una base d’asta complessiva di circa 459mila euro.

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per le ore 12:00 del 15 giugno 2023.

Sul sito del Comune, tutta la documentazione

Un po’ di storia:

I locali oggetto dell’asta sono stati acquisiti dal Comune a fine 2022 in seguito ad accordo previsto in Convenzione urbanistica con i sottoscrittori del Piano Integrato Intervento “La Fabbrica”, area ex SACIC, finalizzata a sanare pendenze maturate negli anni (vedi delibera di Consiglio comunale n. 26 del 25/05/2022).

Una volta acquisiti, questi locali, però, non sono stati giudicati strategici per l’amministrazione che, a questo punto, ha deciso di metterli in vendita. Dei 5 locali acquisiti, 4 sono oggetto dell’asta e un quindo è stato individuato per ampliare la Velostazione situata sotto la stazione Nord e che ha spazi ormai troppo contenuti per l’attività che svolge.

Un successivo bando provvederà a mettere all’asta anche un’altra struttura allo stato grezzo sempre in via Tito Speri al civico 22, insieme al relativo parcheggio.

altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia