Moby: “South side” Rework feat Ricky Wilson, nuovo singolo

Moby: “South side” Rework feat Ricky Wilson, il nuovo singolo che anticipa l’album “Resound NYC”, in uscita il 12 maggio

“Da un lato vorrei essere un grande cantante, ma dall’altro una delle cose belle dell’essere un cantante mediocre è che posso lavorare con alcuni dei miei vocalist preferiti. Sono entusiasta che Ricky abbia portato il suo genio in ‘South Side’, che credo sia una delle canzoni più allegre sull’apocalisse”. Moby

Oggi Moby, cantante, cantautore e produttore multi-platino, pubblica la rivisitazione orchestrale di South Side, con la partecipazione di Ricky Wilson (Kaiser Chiefs).

“South Side” è stato originariamente pubblicato come settimo singolo dal celebre album “Play” il 10 ottobre 2000, con la partecipazione di Gwen Stefani.

Il brano è stato ispirato dalle visite di Moby a Chicago e dal suo amore per la scena musicale house. La rielaborazione orchestrale presenta una linea di basso funk con la sezione degli ottoni che prende il sopravvento mentre si costruisce l’euforico ritornello.

A proposito della collaborazione con Moby, Ricky Wilson ha dichiarato: “Moby mi ha chiesto di cantare in una delle sue canzoni e io ho detto di sì. Se qualche anno fa mi aveste detto che ero sul radar di Moby tanto da chiedermi di cantare in una canzone, sarei rimasto a bocca aperta. A dire il vero sono ancora un po’ sbalordito, quindi è stato un “sì” piuttosto scontato”.

In Resound NYC Moby reimmagina e orchestra quindici dei suoi brani più iconici scritti o registrati a New York tra il 1994 e il 2010. A febbraio ha lanciato “Resound NYC” con In This World con Marisha Wallace, seguito da Walk With Me con Lady Blackbird e, più recentemente, da Extreme Ways con Dougy Mandagi (Temper Trap). Tra gli altri ospiti vocali figurano Gregory Porter, Margo Timmons e Amythyst Kiah.

