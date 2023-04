Pallavolo: Semifinali Scudetto al via, subito la classica Conegliano contro Novara

Non potevano aprirsi con una sfida più iconica le Semifinali di Playoff Scudetto: al Palaverde di Treviso andrà in scena l’ennesimo capitolo dell’ormai storica rivalità tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara. Le due squadre sono arrivate a giocarsi Gara 1 dopo aver vinto 2-0 le rispettive Serie di Quarti di Finale: le pantere si sono sbarazzate di Busto Arsizio, le zanzare hanno ribaltato l’ordine di classifica della Regular Season avendo la meglio sulle cugine di Chieri. Nel prepartita, spazio alla premiazione di Joanna “Asia” Wolosz come Sky MVP Of The Month del mese di marzo.

Alle porte, il quinto confronto stagionale: fin qui solo successi per la squadra di coach Santarelli, che si è imposta sia nelle due partite di campionato che nelle coppe, vincendo 3-1 sia la gara secca di Supercoppa che la semifinale di Coppa Italia. Ma i playoff sono una competizione a parte, soprattutto considerando la capacità della formazione piemontese di tirare fuori il meglio quando messa alle strette, come fatto vedere sia al PalaFenera contro Chieri che nelle partite di Champions.

