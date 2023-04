Arredare in estate: la palette di colori su cui puntare

L’estate è il momento perfetto per dare una rinfrescata generale agli ambienti domestici, rivoluzionando ogni angolo della casa e curando minuziosamente ogni piccolo dettaglio. Una delle cose più importanti da considerare quando si decide di arredare casa in estate è la palette di colori da utilizzare.

Generalmente, l’arredamento estivo richiede una palette dai toni freschi e vivaci, da utilizzare per tinteggiare le pareti, oppure per le tende e la biancheria. Le lenzuola nei colori pastello potrebbero essere un’ottima idea per ravvivare la camera da letto. Di seguito, esploreremo le migliori scelte cromatiche per arredare casa in estate e come abbinare al meglio i colori per creare la giusta atmosfera.

Quali colori scegliere per arredare in estate e come abbinarli correttamente

Come già accennato, le tonalità su cui puntare in estate sono quelle pastello, fresche e vivaci, per apportare un tocco di brio e benessere in casa. Li analizzeremo nel dettaglio per capire meglio la psicologia dietro ogni colore e quali scegliere a seconda della propria personalità e carattere.

Un altro aspetto fondamentale nell’arredamento estivo riguarda l’abbinamento dei colori. Non c’è un’unica soluzione, ma alcune regole generali possono aiutare a combinare al meglio questi colori, in modo da creare un ambiente estivo accogliente e armonioso.

Una regola generale per abbinare i colori è quella di utilizzare colori complementari, cioè quelli che si trovano in opposizione sulla ruota dei colori. Ad esempio, il blu e l’arancione, il giallo e il viola, il verde e il rosa sono coppie di colori complementari. Questi abbinamenti possono dar vita ad un’atmosfera molto accattivante e interessante.

Un’altra regola da tenere a mente è quella di utilizzare colori simili tra loro o tonalità diverse dello stesso colore. Ad esempio, potresti optare per diverse tonalità di blu o verde se il tuo intento è quello di ricreare in casa un ambiente fresco e marino. Puoi anche utilizzare colori neutri come il bianco e il beige come base e poi aggiungere tocchi di colori vivaci attraverso accessori e oggetti di design.

Inoltre, puoi utilizzare la tecnica del colore dominante, che prevede l’utilizzo di un colore principale e poi l’aggiunta di tocchi di altri colori per creare un piacevole contrasto. Ad esempio, se scegli di utilizzare il blu come colore principale, potresti aggiungere tocchi di giallo o rosa per un effetto più vivace.

Infine, non dimenticare che gli accessori possono fare la differenza nell’abbinamento dei colori: infatti, potresti utilizzare cuscini, tende, tappeti e altro per aggiungere tocchi di colore all’ambiente, pur lasciando invariati i colori delle pareti.

Bianco

Il bianco è un colore fresco e pulito che evoca l’immagine di spiagge incontaminate e mare cristallino. Utilizzare il bianco per l’arredamento estivo significa trasmettere un senso di calma e tranquillità, perfetto per le calde giornate estive. Una stanza completamente bianca può sembrare però troppo sterile, quindi cerca di aggiungere un po’ di colore introducendo elementi come fiori freschi, coperte colorate o decorazioni.

Blu

Il blu è un colore rilassante che evoca l’immagine del cielo sereno e del mare calmo, tipico dell’estate. Utilizzare il blu per l’arredamento estivo aiuta a rinfrescare la casa nelle giornate più afose. Un modo per utilizzarlo in maniera armoniosa è quello di dipingere una parete o un soffitto di una tonalità più chiara e poi utilizzare tessuti scuri per i cuscini o i tappeti.

Verde

Il verde è il colore della natura, della frescura delle foglie e della bellezza delle piante. Si può introdurre questo colore in casa anche attraverso l’uso di piante vere o artificiali. In questo modo, si ottiene un ambiente fresco e naturale che rimanda l’immagine di una foresta rigogliosa.

Giallo

Il giallo è un colore caldo e luminoso che può aggiungere un tocco di allegria alla tua casa. Se hai paura di esagerare con un colore così acceso, puoi utilizzarlo solo per piccoli dettagli come fiori o quadri.

Rosa

Il rosa è il colore che meglio di tutti incarna la dolcezza e la femminilità, l’ideale per chi ha un animo romantico e intende rifugiarsi in un ambiente rilassante e confortevole, perfetto per sognare ad occhi aperti.

Arancione

L’arancione è la scelta migliore per un ambiente energico e vibrante, da utilizzare per i tessuti degli arredi come divani o poltrone. Inoltre, si abbina perfettamente con il bianco e con i toni neutri e caldi come il beige.

