I 5 SECONDS OF SUMMER tornano in Italia con un imperdibile appuntamento il 26 settembre al Mediolanum Forum di Milano. La data milanese farà parte del tour mondiale The 5 Seconds of Summer Show, che inizierà questa estate in Nord e Sud America per sbarcare poi in Europa il 23 settembre a Lisbona. La band pop-rock vincitrice di dieci European Music Awards è pronta a scaldare il proprio pubblico con uno spettacolo sensazionale.

A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 12 aprile, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

