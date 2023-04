Al Concerto del Primo Maggio Roma, ci sarà anche Luciano Ligabue

LUCIANO LIGABUE torna sul palco del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO ROMA, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

L’artista, reduce da due concerti sold out nei club di Roma e Milano in cui ha presentato live il suo ultimo singolo “RIDERAI” (Warner Music Italy), uscito venerdì e che anticipa il nuovo album di inediti previsto in autunno, si aggiunge alla line up del Concertone di Piazza San Giovanni in Laterano.

Questo il video che Ligabue ha postato sui suoi social poco fa: https://www.instagram.com/reel/CrnP06HI5my/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Il Liga tornerà poi protagonista a luglio con due eventi negli stadi: il 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Per info e biglietti: www.friendsandpartners.it

www.ligabue.com

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia