“Live Estate 2023”: il ritorno di Davide Van De Sfroos

Davide Van De Sfroos torna in concerto con “Live Estate 2023”,

una serie di appuntamenti che lo porteranno in giro per l’Italia e la Svizzera.

Una scaletta ancora nuova e ripensata per questo tour, prodotto e organizzato da MyNina, dove, oltre ai successi della sua carriera e ad alcuni brani del disco “Maader Folk”, si aggiungono canzoni che mancavano da parecchio tempo nel repertorio live del cantautore.

Continua così il viaggio dell’artista comasco per abbracciare ancora il suo pubblico, per camminare tra strade e persone che collegano un passato fatto di memorie, nostalgie, storie, valori ed esperienze a cui continuare ad attingere e a rendere omaggio, il presente come spazio e momento di equilibrio, di presa di fiato e di coscienza e come terreno di speranza e un futuro che non si può prevedere né manovrare ma che tiene sicuramente lo sguardo e le intenzioni a tempi lontani.

Queste le date del “Live Estate 2023” (calendario in aggiornamento):

05 maggio – POSCHIAVO (SVIZZERA) – Piazza di Poschiavo

01 giugno – CLUSONE (BG) – Lo Spirito del Pianeta

16 giugno – BAVENO (VB) – Villa Fedora

15 luglio – BORMIO (SO) – Pentagono

05 agosto – LOCARNO (SVIZZERA) – Rotonda by la Mobiliare @ Locarno Film Festival presented by RSI Radiotelevisione Svizzera

06 agosto – FILAGO (BG) – Filagosto Festival

12 agosto – CAMPO DI BRENZONE (VR) – Notti Magiche a Campo

10 settembre – CERNOBBIO (CO) – Lake Sound Park

Info e biglietti su https://www.davidevandesfroos.it/it/tour/

I biglietti per la data di domenica 10 settembre saranno in vendita da martedì 2 maggio alle ore 10.00 su TicketOne.

Un numero limitato di biglietti early bird sarà disponibile al prezzo ridotto di 15 euro + prev.

Sul palco insieme a DAVIDE VAN DE SFROOS i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Andrea Cusmano (trombone, plettri, chitarra, flauti dritti, fisarmonica, tastiere, cori) e Matteo Luraghi (basso).

