Uscito giovedì 16 marzo 2023 su tutte le piattaforme digitali “Vaj si kenka ba dynjaja“, il nuovo singolo del progetto Shkodra Elektronike, il duo formato da Kole Laca (già tastierista de Il Teatro degli Orrori) e Beatriçe Gjergji. Finalmente un nuovo capitolo, questa volta il riadattamento di uno dei brani più struggenti della musica tradizionale albanese: Vaj si kenka ba dynjaja.

Si dice che il brano sia stato composto da Ndrekë Vogli nei primi del ‘900 e che il testo, una dolorosa poesia sulla desolazione e povertà dei diaspori, fu ispirato dalle corrispondenze che lui ebbe con un amico emigrato a Istanbul.

Il loro riadattamento mantiene integra la melodia vocale ma scombina la maggior parte delle armonie per mezzo dell’improvvisazione della brass band albanese Fanfara Tirana.

Il leggero beat deep house e il provocatorio “come in my boat, welcome/mirësevjen, let’s cross the sea in fifty degrees” riconfermano la loro volontà di traghettare al presente vecchi canti popolari, ancora così attuali e significativi.

Gli Shkodra Elektronike sono Kole Laca (già tastierista de Il Teatro degli Orrori) e Beatriçe Gjergji: entrambi nati a Scutari, in Albania, ed emigrati in Italia nei primi anni ’90. La loro musica porta nel presente la tradizione popolare scutarina (Scutari, città del nord dell’Albania), vestendola di un sound elettronico che spazia senza distinzioni dalla trap alla dance.

https://www.instagram.com/shkodraelektronike/

