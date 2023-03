Rixi, viceministro Infrastrutture e Trasporti, a 24 Mattino

Sul PNRR quello che non vorrei è che si dice che non riusciamo ad arrivare e allora nel frattempo analizziamo e blocchiamo tutto. Le due cose devono andare insieme. Non si può fermare la macchina, perché è comunque una macchina lanciata.

Dall’altra parte, bisogna fare un’operazione verità, e su questo sono d’accordo con Fitto cioè dire esattamente come stanno le cose: è un dedalo e un ginepraio incredibile perché ci sono appalti finanziati in parte con il PNRR, con l’FSC, in parte con i fondi dello stato, in parte con il fondo complementare.

