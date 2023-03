Rock Rose: capi d’abbigliamento dal forte simbolismo

Buongiorno Giulia, ci racconti un po’ come è nata la tua collaborazione artistica con Francesca Pinardi? “Buongiorno a voi e buongiorno anche ai lettori! Francesca è una donna dall’animo sensibile ed elegante e questo si riflette inevitabilmente nei suoi disegni, nei quali riesce sempre a cogliere persino l’implicito di quello che le viene suggerito e che sviluppa con profondo senso critico e intuizione.

Il brand Rock Rose, da lei fondato, è inclusivo e tra i suoi valori portanti v’è il piacersi… piacersi che io stessa trovo che sia fondamentale nell’esistenza di ciascun* di noi, in quanto se non ci si ama e se non si è in pace con il proprio autentico sé è praticamente impossibile essere d’aiuto e apprezzare sinceramente la vita, gli altri esseri viventi e ciò che ci circonda.

I capi d’abbigliamento che troverete cliccando sul link https://www.rockrose-shop.com/ ecco che invece sono originali e non temono di mostrarsi eventualmente controtendenza e nella loro marcata unicità”.

