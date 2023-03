Rinascimento ferrarese: videomapping su Palazzo dei Diamanti

Un’esplosione artistica di luce sulle facciate di palazzo dei Diamanti, trasformate così – con i loro oltre 8000 blocchi di bugnato – in giganteschi schermi su cui hanno preso vita i quadri dei maestri rinascimentali esposti all’interno, per la grande mostra Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Così questa sera è partito lo spettacolo di videomapping che per tutto il fine settimana animerà ulteriormente l’area del quadrivio degli Angeli, a Ferrara. L’iniziativa – realizzata grazie a una vasta partnership tra Comune, enti e privati – “valorizza la grande mostra e il più bel palazzo rinascimentale del nord Italia” e – sottolinea il sindaco Alan Fabbri – “ancora una volta dimostra la grande forza del lavoro di squadra e sinergico tra pubblico e privato”.

Firma della realizzazione videoartistica sono i visual artist Andrea Bernabini e Sara Caliumi, con il music designer Davide Lavia. “È stato un lavoro di straordinaria complessità”, hanno dichiarato, “solo la mappatura in 3D delle facciate ha richiesto un mese. Sono otto i proiettori in azione (più dei sei inizialmente stimati), due interamente dedicati al balcone del palazzo, che è così ‘estruso’ e trattato come ‘schermo’ a sé”.

Realizzato in Motion Graphic 3D, lo spettacolo mette in evidenza la storia del palazzo e parte dallo scoccare di una scintilla da uno dei ‘diamanti’ che compongono la facciata del palazzo. Dalla scintilla irradia la luce che, oltre a valorizzare le architetture dell’edificio di Biagio Rossetti, valorizza alcune delle opere rinascimentali ora presenti all’interno del palazzo, tra quelle più iconiche della mostra, come il dittico Bentivoglio, il San Sebastiano di Lorenzo Costa, Porzia e Bruto di Ercole de’ Roberti. Per l’occasione, inoltre, gli spazi della nuova caffetteria interna ospiteranno eventi musicali. Ospiti di questa sera sono gli artisti emiliani Wide and Fat e Luke Richards.

Le proiezioni

Le proiezioni del videomapping sono ogni 15 minuti circa (la durata dello show visivo). Per l’occasione la mostra aprirà eccezionalmente fino alle 23 (con ultimo accesso alle 22,15). Poiché l’ingresso principale è interessato dalla performance videoartistica, negli orari delle proiezioni l’ingresso sarà dalla vicina caffetteria di palazzo dei Diamanti (corso Ercole I d’Este 19).

Lo spettacolo, inoltre, incrocia la ricorrenza legata a Lorenzo Costa: il 5 marzo sono infatti 488 anni dalla scomparsa del grande artista. “Una nuova e grande occasione per celebrare un eccellente maestro del Rinascimento ferrarese”, ha detto il sindaco.

