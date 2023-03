Un dialogo tra musica e danza in una cornice tutta “francese”: posti esauriti al Teatro Politeama Greco di Lecce per Divertissement, concerto inaugurale del nuovo anno accademico del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, in programma domenica 5 marzo alle ore 20:30.

L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, formata da circa 60 elementi tra studentesse e studenti, docenti ed “esterni”, con la direzione del Maestro Michele Nitti proporrà i ballabili de “La Favorite” di Gaetano Donizetti (grand-opéra francese della prima maturità del maestro bergamasco) e le polke, le mazurke, i valzer e gli sfrenati Can Can del “Gaîté Parisienne” di Jacques Offenbach, impreziosite dalle coreografie originali di Fredy Franzutti per il Balletto del Sud.

Lo spettacolo (che sarà proposto anche domenica 9 aprile a Ceglie Messapica, sede distaccata del Conservatorio), organizzato dal Tito Schipa, Istituto di Alta Cultura del Ministero dell’università e della ricerca (settore Alta Formazione Artistica e Musicale italiana) diretto da Corrado De Bernart, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Lecce, aprirà anche la stagione primaverile della rassegna “I concerti del Conservatorio” che fino al 21 giugno proporrà sei appuntamenti in giro per il capoluogo salentino.

Conservatorio di Musica Tito Schipa

via Vincenzo Ciardo – Lecce

Info 0832344267 – www.conservatoriolecce.it

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia