Ospedali Dipinti: “Il bosco in una stanza”

Pennellate di magia e bellezza, per contribuire a rendere il passaggio in ospedale una camminata a misura di bambino: l’Istituto Oncologico Veneto presenta “Il bosco in una stanza”, la nuova installazione artistica di Silvio Irilli, talentuoso artista fondatore di OSPEDALI DIPINTI che, grazie al sostegno della Fondazione Castorina Ceolin, ha trasformato la sala giochi della Radioterapia IOV di Padova in un bosco fantastico, abitato da personaggi incantati che permetterà ai bambini di viaggiare con la fantasia anche mentre sono nell’ambiente ospedaliero.

Ecco dunque una stanza “avvolgente”, realizzata in modo immersivo: le pareti, il soffitto, ma anche le aperture (porte e finestre) sono parte dell’opera, affinché, durante i momenti di attesa per la terapia, i bambini possano sentirsi parte di una favola.

