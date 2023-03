Inaugura la collana Somnia la giovane Casa Editrice, SBS Comunicazione di Roma con il nuovo libro della scrittrice, ormai ben emersa, Chiara Domeniconi, è un piccolo gioiello stilistico. Edito dal 24 febbraio 2023 vede, con oggi, domenica 5 marzo, il suo lancio definitivo accompagnato dal booktrailer disponibile sul canale YouTube dell’Editore, creato dal gruppo SBS con la collaborazione (voce) di Raffaella Fiumi attrice, per il Teatro San Leonardo di Viterbo.

Misura 14×21 centimetri, cucitura in filorefe, pagine interne in avorio da 100 grammi e alette laterali, per garantire una linea di prodotti decisamente di altissima qualità. Il contenuto è entusiasmante, una selezione delle opere migliori della Domeniconi, alcune scritte nel tempo, altre create appositamente per Mani in extasy.

