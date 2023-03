Un’esclamazione di esultanza, un grido di giubilo per quello che ha tutto il sapore di un grande ritorno discografico: Evviva! (Epic Records/Sony Music Italy) è il titolo del nuovo album di Gianni Morandi, disponibile da venerdì 3 marzo su tutte le piattaforme digitali – anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music- e in tutti gli store fisici.

Arriva dopo la partecipazione come conduttore, al fianco di Amadeus, del 73esimo Festival di Sanremo, e a 5 anni di distanza dall’ultimo progetto “d’amore d’autore”: Evviva! è un viaggio in 8 tracce nel presente di un artista unico come Morandi, con 4 tra i suoi più recenti successi – Apri tutte le porte, LA OLA, L’Allegria, FATTI riMANDARE DALLA MAMMA A

PRENDERE IL LATTE (feat. sangiovanni) ad alternarsi ad altrettanti brani inediti, tutti da scoprire – Evviva! (feat. Jovanotti), Anna della porta accanto, Un Milione di Piccole Tempeste, Stasera gioco in casa.

Evviva! rinsalda e irrobustisce il legame di stima e di grande affetto con Lorenzo Jovanotti, che torna a mettere l’inconfondibile penna e le sue melodie al servizio dell’“eterno ragazzo” di Monghidoro e si supera duettando con lui nella trascinante title-track in apertura di album.

Se io dovessi sintetizzare in una parola Gianni Morandi quella parola è Evviva con il punto esclamativo. Quando Morandi entra in una stanza, oppure in uno studio, o in un teatro o in uno stadio o in una spiaggia succede qualcosa di misterioso, l’atmosfera si ossigena, aumenta la percentuale di aria, si respira tutti meglio e ci si dispone al sorriso, non al tipo di sorriso suscitato da un comico, intendo al sorriso che ti appare nel viso senza che neanche tu sappia il perché.

È l’effetto Morandi, un giorno qualcuno dovrebbe studiarlo, è un fenomeno misterioso. Lo avete appena visto da poco a Sanremo e ditemi se non ho ragione, lo hanno notato tutti come fosse una novità sebbene si verifichi da più di 60 anni, che sono il tempo della carriera di questo artista dal suo debutto a oggi.

Le canzoni di Evviva! non mancheranno nella scaletta del Go Gianni Go! Morandi nei Palasport, il nuovo tour nei principali palazzi dello sport italiani prodotto da Trident Music, in partenza il 10 marzo da Rimini per poi proseguire a Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli.

