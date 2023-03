Ancora un appuntamento musicale di prestigio nel pomeriggio (ore 16.00) di domenica 12 marzo allo Spazio Incontri della Fondazione CRC in via Roma 15 a Cuneo. I riflettori si accenderanno per illuminare la pianista torinese Eliana Grasso, al suo fianco la voce recitante di Elena Zegna, anche lei originaria della città della Mole.

Enoch Arden è un pezzo che ha segnato la storia della musica e che, grazie al raffinato testo di estrazione borghese ma con forte respiro romantico vittoriano, avvicina il protagonista, un giovane marinaio innamorato e naufrago, alle figure più importanti della letteratura romantica inglese.

Con grande sensibilità teatrale, Strauss introdusse una scansione narrativa non presente nel poema originale, dividendolo in due parti, come due atti di un dramma: la prima va dall’esordio che presenta i protagonisti fino al matrimonio di Annie con Philip; la seconda va dal flash-back con il naufragio di Enoch, la sua vita nell’isola deserta, il suo ritorno fino alla morte.

La musica accompagna, puntella, sottolinea e scandisce la vicenda, passando da tonalità malinconiche e invernali con suggestioni brumose e piovose ad atmosfere notturne, fino a suggerire il rumore del mare, l’odore di salsedine.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna “INCONTRI D’AUTORE” 2023, la direzione artistica è curata dal maestro Ubaldo Rosso.

Ingresso: 8 euro

