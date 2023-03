Milano è il centro più importante dal punto di vista economico del panorama nazionale e internazionale.

Una forza che deriva, come ben descrive Assolombarda, dalla convergenza di cinque aspetti riassunti nel cosiddetto STEAM: Science, Technology, Engineering & Environment, Arts Manufacturing.

In sostanza, presenta un capitale produttivo e umano che vede una qualità consolidata nei secoli e capace di adattarsi, persino resistere, alle sfide della modernità, grazie agli investimenti costanti fatti dalle aziende nell’innovazione e a una cultura dell’inclusione.

Milano è stata tra le città più colpite dalla pandemia, un’occasione durante la quale ha dimostrato uno spirito particolarmente resiliente, trovando nuove opportunità di sviluppo e dando un contributo importante alla ripresa del Belpaese.

Un discorso che interessa realtà di business grandi e piccole, ognuna delle quali si ritrova adesso a organizzare eventi e meeting, complice la voglia (ed esigenza) di vedersi, confrontarsi in presenza, mostrare un’immagine vincente.

Al centro di tali manifestazioni c’è un elemento capace di fare la differenza ed è la location. In questo articolo ci concentriamo proprio su questo tema, proponendo alcuni consigli per orientarsi nella scelta di location particolari per eventi aziendali a Milano.

Milano, luoghi tra storia e cultura

Avete mai pensato a una villa per evento aziendale, come location? Si tratta, in realtà, di un’opzione classica e allo stesso tempo d’effetto, complice l’unicità che ogni dimora storica racchiude al suo interno.

Milano è ricca di luoghi che hanno coniugato nel tempo cultura e potere, ospitando personaggi importanti e dando lustro a famiglie non solo nobili, ma in grado di influenzare con il proprio vissuto le vicissitudini di tante persone.

Qualcosa che è ben percepibile nei monumenti della città, a cominciare da quelli più importanti come Villa Reale o il Castello Sforzesco, anche se non mancano le ville private degne d’interesse, nei quartieri e nei dintorni.

Trattandosi di un evento aziendale, l’organizzazione è necessario venga curata nei minimi dettagli, dall’invio delle partecipazioni passando per la proposta food & beverage fino naturalmente a quella musicale.

In tal senso, avere al proprio fianco una società specializzata nello scouting di location per shooting, video, eventi e produzioni come Ask4Location si rivela un valore aggiunto. Un’agenzia che non solo ha le competenze per coadiuvare nella selezione della location per eventi aziendali a Milano, ma per realizzare un allestimento in cui niente viene lasciato al caso.

Trovare il luogo perfetto per l’evento aziendale è il punto di partenza, non di arrivo, soprattutto in una città come il capoluogo lombardo dove è un attimo finire sulle cronache locali e internazionali. Per questo è essenziale farlo con gusto e professionalità.

Una location che unisce passato e presente

Le location particolari per eventi aziendali a Milano, che si tratti di una dimora storica o di un palazzo contemporaneo, persino di un appartamento o di un hotel, hanno tutte una sfida da affrontare: quella di unire passato e presente.

La stessa che vivono ogni giorno le aziende, con la necessità di offrire un’impronta d’esperienza e allo stesso tempo un know how di alto livello, in grado di rispecchiare i bisogni della contemporaneità.

Aspetti che si trovano necessariamente a emergere all’interno di un evento aziendale, il quale esprime al massimo l’immagine dell’azienda. È in tal senso che scegliere la location giusta riesce a fare la differenza, con originalità e forte impatto comunicativo.

