“Il verso giusto”: nuovo singolo del cantautore Il Metz

E’ uscito venerdì 24 marzo 2023 su tutte le piattaforme digitali “Il verso giusto“, il nuovo singolo de Il Metz

Un nuovo capitolo, che segue il precedente singolo “Canzone per non crescere“, per il cantautore di Milano che ci invita nel suo personalissimo mondo a tinte pastello dove il cantautorato italiano si fonde con influenze di respiro internazionale e vibes crepuscolari, in un brano dedicato a chi si sta leccando le ferite.

Il brano è un nuovo piccolo tassello di un’autobiografia musicale privata che si comporrà in un disco di prossima uscita.

Il Verso Giusto è una canzone che parla di accettazione; trovare la propria strada è sempre un percorso difficile e alle volte ci si concentra su quello chi si ritiene giusto anche se non sempre si rivela essere la soluzione adatta a noi. Non c’è un modo giusto per essere sè stessi.

La musica di Metz vuole fondere la canzone italiana ad un sound più internazionale Questa ricerca è alla base della sua musica; le sue canzoni esprimono la necessita di raccontare sentimenti sinceri il tutto sotto un’eclettica ricerca musicale.

Le sue influenze vanno da autori con cui è cresciuto come Battisti e Dalla passando da band come Radiohead, Blur o in Italia i Bluvertigo, Subsonica, Tiromancino.

https://www.instagram.com/il_metz/

