Il cantautore e compositore romano Claudio Orfei presenta dal vivo il suo primo album, “My Wonderland”, il 17 marzo alle ore 21 a Roma, al teatro Eduardo De Filippo di Officina Pasolini, laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio. L’ingresso è gratuito.

Il jazz diventa un paio d’occhiali da indossare

Tra musica, chiacchiere, proiezioni, ospiti attesi ed inaspettati, si andrà alla scoperta di “My Wonderland”, un concept album, composto da dieci tracce inedite, che racconta di un viaggio intorno al mondo, tra realtà e fantasia dove si intrecciano otto lingue, diverse culture e vari generi musicali: “il jazz diventa un paio d’occhiali da indossare – spiega Orfei – la world music si trasforma in colori con cui sporcarsi le mani e dipingersi il viso, la canzone d’autore è una rosa che il cantautore coltiva con cura, le cui radici si intrecciano con il contrappunto classico degli archi e il teatro diviene una grande stanza dei giochi in cui creare con libertà e fantasia”.

Dieci tracce in tutto per un album di grande impatto ed eterogeneo per scelta; Orfei, in questa opera, scrive e canta in italiano e inglese, toccando (grazie ad un certosino lavoro di adattamento) anche l’arabo, il francese, il portoghese, lo spagnolo, il romanesco e il napoletano.

Con lui, sul palco una band di musicisti di grande spessore che vede Aidan Zammit: piano, Massimo De Lorenzi: chitarra , Giovanna Famulari: violoncello, Gabriele Coen: clarinetto, Elisabetta Pasquale: contrabbasso e Matteo Di Francesco: batteria, e tre delle grandi ospiti femminili che lo affiancano in questo disco che vuole anche omaggiare la figura della donna, nella musica come nella società: Raffaella Misiti, Raffaela Siniscalchi e Susanna Stivali.

Il concerto sarà introdotto dal giornalista musicale Daniele Sidonio.

