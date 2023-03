Van Morison: fuori ora il nuovo album “Moving On Skiffle”

Van Morrison pubblica oggi “Moving On Skiffle”, il suo nuovo album in uscita per Virgin Music LAS.

Non deve sorprendere che Van Morrison abbia realizzato un album ispirato allo skiffle. L’amore di Van Morrison per la musica skiffle risale all’infanzia, quando ascoltò per la prima volta artisti del calibro di Lead Belly e Jelly Roll Morton nel negozio di dischi Atlantic Records di Belfast, per poi formare la sua prima band skiffle quando andava ancora a scuola.

Quando ascoltò la versione di Lonnie Donegan di “Rock Island Line”, capì immediatamente la musica che stava creando.

A distanza di decenni, Van Morrison rivisita il suo amore per questo genere con il nuovo album “Moving On Skiffle” che contiene i singoli “Streamline Train”, “Worried Man Blues”, “I’m Movin’ On” e “This Loving Light of Mine”.

Con “Moving On Skiffle” l’autore riprende uno stile homemade esploso in Gran Bretagna a metà degli anni Cinquanta e lo infonde di un livello di raffinatezza e di soul inconsueto per questo genere.

L’album, composto da 23 tracce, va al cuore della musica che Van Morrison ha conosciuto e padroneggiato sin da quando, all’età di sei anni, frequentava i fumosi locali dell’Atlantic Records di Belfast.

Il disco contiene anche brani che mettono in risalto la filosofia di vita dell’artista, affrontando temi come l’importanza della libertà e del vivere alle proprie condizioni.

Van Morrison racconta: “Andavo ancora a scuola quando mi sono esibito con la mia prima band skiffle: un paio di chitarre, un washboard, un tea-chest bass. Conoscevo già i pezzi di Lead Belly e quando ho sentito la versione di Lonnie Donegan di ‘Rock Island Line’ ho capito intuitivamente cosa stava creando, sapevo che era quello che volevo fare. È stata come un’esplosione. Questo disco ritraduce le canzoni di quell’epoca.”

E in merito allo skiffle aggiunge: “Il libro di Chas McDevitt è il punto di partenza per la storia dello skiffle. Dagli inizi con Lead Belly e le jug band che gettarono le basi fino all’influenza di Lonnie Donegan e al gruppo skiffle di Chas McDevitt, c’è tutto”.

Il mese scorso Van Morrison ha tenuto due concerti londinesi che hanno registrato il tutto esaurito all’Electric Ballroom e che hanno ricevuto un’entusiasmante recensione a 5 stelle dal Times.

Seguiranno una serie di concerti intimi per il lancio dell’album al The Stables di Milton Keynes (13, 14 e 15 marzo) e alla Whitla Hall di Belfast (6 e 7 aprile). Tutti e sei i concerti sono già sold-out.

L’album è disponibile in un’esclusiva versione su Doppio Vinile Colorato all’interno dello shop di Universal.

Tracklist ‘Moving On Skiffle’:

1. Freight Train

2. Careless Love

3. Sail Away Ladies

4. Streamline Train

5. Take This Hammer

6. No Other Baby

7. Gypsy Davy

8. This Loving Light of Mine

9. In The Evening When the Sun Goes Down

10. Yonder Comes A Sucker

11. Travelin’ Blues

12. Gov Don’t Allow

13. Come On In

14. Streamlined Cannonball

15. Greenback Dollar

16. Oh Lonesome Me

17. I Wish I Was An Apple On A Tree

18. I’m So Lonesome I Could Cry

19. I’m Movin’ On

20. Cold Cold Heart

21. Worried Man Blues

22. Cotton Fields

23. Green Rocky Road

Segui Van Morrison:

