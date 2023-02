Sun Boyi, l’artista intervistato da Emanuele Gregolin

Sun Boyi è una regista e artista indipendente. Dal suo primo incontro con le apparecchiature video elettroniche, Sun ha praticato le immagini in movimento per quasi 14 anni nei generi del video, della televisione, del documentario, del film digitale, del lm sperimentale e, più recentemente, dell’installazione artistica in lm.

Gli interessi pratici di Sun hanno sempre ruotato intorno allo sviluppo creativo del “sentimento” nella pratica del video come strumento in grado di promuovere la “comprensione reciproca” tra le società e persino le specie e di contribuire ad abbattere i “confini”. Influenzata dal pensiero fenomenologico taoista e heideggeriano, è particolarmente abile nell’utilizzare tecniche allegoriche per esporre questioni sociali attraverso le esperienze della vita umana quotidiana.

Ha prodotto una serie di opere, tra cui The Inner Voice, The Gate, The Beginning of a War, Mr Zhang e A Truth Hunter.

Alcune opere sono state premiate al Los Angeles Film Festival e al Festigious International Film Festival, selezionate per il China Documentary Academy Awards, per il London Independent Film Festival, per l’Atlanta International Film Festival, per l’Ethnogra film Paris Film Festival, per il Barcelona Planet Film Festival, per il Golden Globe Awards e per l’Hallucinea film Festival. Ha esposto alla mostra collettiva Unfolding Narrative, alla Rewrite Reality, alla Touch the cloud that Sleeps, al festival d’arte ART POWER e alla fiera internazionale Art Plus Shanghai 2021. Sun sta attualmente studiando per il dottorato di ricerca presso la University of the Arts di Londra.

Ha collaborato con A60 International Art in diverse occasioni partecipando alle mostre organizzate.

Emanuele Gregolin

Link per videoart

A60 International Art

Altri articoli di arte su Dietro la Notizia