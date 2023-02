Il presidente D’Avino (FIMP): “Misura importante per l’inserimento dei giovani e per garantire la continuità di presa in carico dei bambini sul territorio”

A seguito del via libera ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, diviene operativo l’istituto dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP) per i Pediatri di Libera Scelta: questa misura favorirà il turnover generazionale dei medici pediatri, prevedendo, su base volontaria, per i professionisti prossimi al pensionamento un periodo di affiancamento con i colleghi più giovani. Il provvedimento è volto a garantire la continuità delle cure primarie sul territorio a beneficio dei più piccoli e delle loro famiglie.

“Accogliamo con estrema soddisfazione l’entrata in vigore di questa misura che i Pediatri di famiglia attendevano da molto tempo” commenta Antonio D’Avino, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). “Questa norma, già inserita all’interno dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta, consentirà ai giovani medici, che affiancheranno i colleghi prossimi alla pensione, di entrare fin da subito in empatia con i piccoli pazienti – e con i loro familiari -, consolidando quel rapporto di fiducia su cui si fonda l’attività che i pediatri di famiglia svolgono quotidianamente sul territorio, volta alla presa in carico del bambino, dai primi giorni di vita fino all’adolescenza”.

“Questo Istituto rafforza ulteriormente il ruolo svolto dai pediatri di famiglia sul territorio, elemento imprescindibile per la sostenibilità e l’efficienza delle cure primarie” conclude D’Avino. “Infine, a nome del Consiglio Direttivo della FIMP desidero ringraziare il Presidente ENPAM, Alberto Oliveti, per aver promosso e portato avanti il disegno e l’implementazione dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale”.

