A gentile richiesta… è pronto a tornare in scena con ‘Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023’.Nino D’Angelo tornerà in scena il 6 marzo al TAM Teatro Arcimboldi Milano.

“Ho deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il mio pubblico che anche in quest’ultima estate ha dimostrato di amarmi. E anche per dare la

possibilità a chi non ha avuto la possibilità di vedermi in questi ultimi anni di poterlo fare

in occasione di questo tour”.

Sarà l’occasione per divertirsi con il repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi”,da ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, ma anche i brani del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista all’ultimo Tenco.

“Ho voglia di divertirmi ancora con il mio pubblico che anche quest’estate ha dimostrato di amarmi con tanti sold-out in giro per il Belpaese. Sarà l’occasione per ripercorrere insieme più di 40 anni di canzoni”- Nino D’Angelo.

NINO D’ANGELO

– 6 MARZO 2023 ORE 21.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

– PLATEA BASSA € 51,30 + PREVENDITA (€ 59,00 INCLUSA PREV)

– PLATEA ALTA € 42,60 + PREVENDITA (€ 49,00 INCLUSA PREV)

– PRIMA GALLERIA € 38,20 + PREVENDITA (€ 44,00 INCLUSA PREV)

– SECONDA GALLERIA € 33,90 + PREVENDITA (€ 39,00 INCLUSA PREV)

Biglietti disponibili su TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

