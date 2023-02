Netflix taglia i prezzi per gli abbonati in più di 30 paesi

Il gigante dello streaming Netflix ha tagliato i prezzi in più di 30 Paesi nel tentativo di attirare più abbonati.

I prezzi sono stati ridotti in Asia, Europa, America Latina, Africa subsahariana e Medio Oriente.

Questo avviene mentre l’aumento del costo della vita vede le famiglie stringere la cinghia e Netflix deve affrontare la crescente concorrenza dei servizi rivali.

Tra i Paesi in cui sono stati ridotti i costi di abbonamento figurano Malesia, Indonesia, Thailandia, Filippine, Croazia, Venezuela, Kenya e Iran.

I tagli si applicano a determinati piani tariffari e in alcuni casi i costi di abbonamento si sono dimezzati.

L’azienda non ha indicato nè il Regno Unito o gli Stati Uniti come paesi in cui ha ridotto i prezzi.

“Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza dei nostri membri. Possiamo confermare che stiamo aggiornando i prezzi dei nostri piani in altri Paesi europei”, ha dichiarato un portavoce di Netflix.

Le azioni dell’azienda hanno chiuso in ribasso del 3,4% a New York giovedì, dopo che il Wall Street Journal ha riportato per primo la notizia.

Netflix, che opera in oltre 190 Paesi, ha dovuto affrontare la crescente concorrenza dei rivali dello streaming, tra cui Amazon, HBO e Disney.

L’anno scorso, l’azienda ha tagliato centinaia di posti di lavoro e ha lanciato un’opzione di streaming meno costosa con pubblicità, lottando per accrescere la propria quota nel mercato sempre più competitivo dello streaming.

A gennaio, il co-direttore generale di Netflix, Greg Peters, ha spiegato come intendeva attirare più abbonati.

L’azienda ha cominciato ad applicare nuove regole sulla condivisione degli abbonamenti.

All’inizio del mese Netflix ha introdotto limiti alla condivisione delle password in altri Paesi. I clienti devono pagare un supplemento se vogliono che amici e familiari che non vivono con loro condividano il loro abbonamento.

La scorsa estate, Netflix aveva rivelato di aver perso quasi un milione di abbonati tra aprile e la fine di giugno, poiché un numero maggiore di persone ha deciso di abbandonare il servizio.

Leggi altre news di attualità su Dietro La Notizia.