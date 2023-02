La rara condizione genetica rende difficile viaggiare, ma l’anno scorso ha preso l’aereo per la prima volta, sdraiata in orizzontale.

Rumeysa Gelgi è alta più di 2,15 metri, anche viaggiare è una delle condizioni complicate da gestire. La donna più alta del mondo, è colpita da una rara condizione genetica chiamata sindrome di Weaver, che colpisce solo 50 persone.

Rumeysa racconta del suo quotidiano con molta semplicità, dall’acquisto di vestiti che spesso deve adattare, acquistando per taglie forti e poi modificandoli, accrescendo la sua creatività.

Nel 2021 è stata nominata la donna vivente più alta e l’anno scorso ha ricevuto anche i titoli per le mani più grandi, le dita più lunghe e la schiena più lunga.« É importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla mia condizione e anche per dare alle persone la possibilità di essere se stesse. Spero di ispirare e incoraggiare altre persone con patologie simili a sapere che non sono sole e che tutto è possibile per loro».

La giovane sperava di volare per il suo primo viaggio in aereo nel 2020, ma il viaggio è stato rimandato a causa della pandemia. Poi, lo scorso autunno, una compagnia aerea ha accettato di realizzare i suoi sogni.

Per far sì che funzionasse, è stato necessario chiudere sei sedili nella sezione economica dell’aereo e posizionare una barella su di essi. Si è sdraiata sulla barella per tutta la durata del volo. Di solito questa opzione è disponibile solo per i viaggiatori che necessitano di cure mediche d’emergenza: io sono stata la prima persona a utilizzarla come passeggero regolare.

Era un volo commerciale al completo, quindi c’erano molti curiosi a bordo, ma mi sono divertita moltissimo.

Attualmente Rumeysa Gelgi vive in California per proseguire la carriera nel settore tecnologico.

Credo che una cosa negativa possa spesso essere trasformata in una cosa positiva. Alle persone che lottano contro la diversità dico sempre di essere consapevoli del proprio potenziale. Credete sempre che siete unici e che è la vostra unicità a rendervi speciali.

Vittima di bullismo da ragazzina, purtroppo capita ancora. La gente fa commenti negativi in rete. Vincere alcuni titoli del Guinness dei primati significa non sentirsi più così male come prima.

Quando più persone conosceranno la mia storia, spero che non solo capiranno la mia condizione, ma si ricorderanno anche di essere gentili con le persone diverse. Le nostre differenze sono ciò che ci rende belli dentro e fuori.

