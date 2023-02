A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione della pavimentazione e della segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 22:00 di Lunedì 13 Febbraio alle ore 06:00 di Martedì 14 Febbraio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Bereguardo (Km 21+431) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello precedente di Binasco (km 10+580). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Bereguardo (km 21+431) in entrata per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Gropello Cairoli (Km 30+644).

Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello precedente di Binasco (km 10+580). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Gropello Cairoli (Km 30+644). Dalle ore 22:00 alle ore 24:00 di Martedì 14 Febbraio 2023, verrà chiuso al traffico il casello di Castelnuovo Scrivia (Km 54+384) in uscita da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello di Casei Gerola (Km 49+980).

Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello di Casei Gerola (Km 49+980). Dalle ore 00:00 alle ore 02:00 di Mercoledì 15 Febbraio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Bereguardo (Km 21+431) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello precedente di Gropello Cairoli (Km 30+644).

Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello precedente di Gropello Cairoli (Km 30+644). Dalle ore 02:00 alle ore 04:00 di Mercoledì 15 Febbraio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Binasco (km 10+580) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Bereguardo (Km 21+431).

Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Bereguardo (Km 21+431). Dalle ore 22:00 di Giovedì 16 Febbraio alle ore 06:00 di Venerdì 17 Febbraio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Tortona (Km 63+647) da carreggiata nord (direzione Milano). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Tortona (km 63+647) in entrata per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 13 Febbraio alle ore 06:00 di Mercoledì 15 Febbraio 2023, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.494 provenienze MI-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione sicurvia di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 13 Febbraio alle ore 05:00 di Mercoledì 15 Febbraio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A52 (Km 4+304) in uscita per Venezia da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione allo svincolo precedente S.S.36 V.le Zara (Km 6+374) per il successivo ingresso in Autostrada A4 allo svincolo Cinisello / Sesto.

www.serravalle.it

Altri articoli di Trasporti su Dietro La Notizia