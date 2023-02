In occasione della giornata mondiale del malato (11 febbraio), CasAmica Onlus, impegnata da oltre trentacinque anni ad accogliere i malati e i loro familiari costretti a curarsi lontano da casa, cerca nuovi volontari per fronteggiare il fenomeno dei migranti della salute.

Milano nel 2022 ha accolto migliaia di persone arrivate in città per ragioni sanitarie, di queste oltre 3.000 sono state ospitate presso le quattro strutture di CasAmica Onlus che ha fornito quasi 25.000 notti di accoglienza, registrando un incremento del 31% rispetto al 2021.

Per potenziare i servizi offerti e aiutare sempre di più chi ha bisogno di aiuto in un momento così difficile come quello della malattia l’organizzazione sta cercando nuovi volontari per le quattro case di Milano, dove già sono impegnate 58 persone.

LE CASE DI MILANO

CasAmica è presente a Milano con quattro strutture attive:

Casa Bambini , interamente dedicata ai bambini e agli adolescenti, infatti il 10% dei malati che arrivano a Milano per curarsi hanno un’età inferiore ai 18 anni

, interamente dedicata ai bambini e agli adolescenti, infatti il 10% dei malati che arrivano a Milano per curarsi hanno un’età inferiore ai 18 anni Casa di via Soldini , nata nel 1986, è la sede storica dell’Associazione e la più vicina all’Istituto Nazionale dei Tumori e all’Istituto Neurologico Besta

, nata nel 1986, è la sede storica dell’Associazione e la più vicina all’Istituto Nazionale dei Tumori e all’Istituto Neurologico Besta Casa di via Fucini , aperta nel 1988, oltre all’accoglienza dei malati, ha accolto negli ultimi anni anche donne vittime di violenza domestica, offrendo non solo ospitalità ma anche supporto psicologico e corsi di formazione e avviamento al lavoro

, aperta nel 1988, oltre all’accoglienza dei malati, ha accolto negli ultimi anni anche donne vittime di violenza domestica, offrendo non solo ospitalità ma anche supporto psicologico e corsi di formazione e avviamento al lavoro Casa di via S. Achilleo, inaugurata agli inizi del 2000, occupa uno dei matronei laterali della Chiesa dei SS. Nereo ed Achilleo di Viale Argonne. Grazie agli spazi ampi, può accogliere fino a 24 persone ogni notte.

Per diventare volontari, presso le case di Milano o in una delle altre strutture di CasAmica, basta visitare il sito www.casamica.it/volontariato/ e compilare il form “Diventa Volontario”.

Altri articoli di Salute su Dietro la Notizia