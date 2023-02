Maran: “Più spazio pedonale per cittadine e cittadini, ora avanti con i progetti di Piazze Aperte davanti alle scuole”

Grande festa ieri in piazza Belloveso, completamente riqualificata grazie a un intervento che ha moltiplicato lo spazio pedonale a disposizione dei cittadini e delle cittadine, inserendo nuovi elementi di arredo urbano e alberi.

La riqualificazione definitiva è stata anticipata nel 2019 da un intervento di urbanistica tattica promossa dal progetto “Piazze Aperte”, che è risultato decisivo per testare la nuova conformazione della piazza.

Il successo decretato dai cittadini e dalle cittadine ha portato l’Amministrazione ad eseguire i lavori definitivi che hanno cambiato per sempre il volto di piazza Belloveso con un aumento del verde, panchine e una nuova elegante pavimentazione in pietra per lo spazio pedonale che ha preso il posto delle auto in sosta vietata davanti alla chiesa di San Martino in Niguarda.

Per celebrare la fine dei lavori è stata organizzata una grande festa a cui hanno partecipato i giovani studenti e studentesse della scuola Locchi, le tante associazioni di quartiere protagoniste di questo intervento e i commercianti riuniti nell’associazione Ascoart che hanno contribuito alla sigla del Patto di collaborazione che ha portato al compimento della riqualificazione.

A seguire il concerto della Banda d’Affori e la festa di carnevale con dj set, animazione e gonfiabili per i più piccoli.

“Proseguiamo il nostro impegno per aumentare lo spazio pubblico a disposizione delle persone – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore al Piano Quartieri –. Sono particolarmente soddisfatto perché questa inaugurazione, realizzata nei pressi di una scuola, coincide con la chiusura della prima fase dell’avviso pubblico ‘Piazze Aperte per ogni scuole’: abbiamo ricevuto quasi 90 nuove proposte d’intervento davanti ai plessi scolastici che renderemo pubbliche nelle prossime settimane”.

“Piazza Belloveso è stata trasformata in un luogo dove le persone, le bambine e i bambini potranno ritrovarsi per stare insieme e giocare. Dove c’erano le macchine in sosta vietata, oggi abbiamo un grande spazio pubblico pedonale. Voglio ringraziare le tante associazioni e le cittadine e i cittadini che hanno contribuito al successo di questo intervento – conclude Anita Pirovano, Presidente del Municipio 9.

Comune di Milano

