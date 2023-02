“Mc Drive” è il nuovo singolo di Rayan Seventeen17

Rayan Seventeen17 torna con il suo nuovo singolo MC DRIVE, da oggi 17 febbraio disponibile in radio e in tutti digital store.

Il brano è accompagnato da un videoclip di grosso impatto visivo. Lo stile e la freschezza di Rayan danno una grande energia al montaggio con i suoi movimenti molto coinvolgenti in svariate location con immagini notturne e diurne che raccontano la quotidianità di un artista che non è mai fermo e che vive la sua città.

Il perché una parte di video è girato davanti ad un McDonald’s, ce lo spiega l’artista nella sua dichiarazione: “Mc Drive è il secondo brano del mio nuovo progetto discografico.

Si chiama MC DRIVE perchè sia io che la ragazza per cui l’ho scritta amiamo il McDonald’s e quasi tutte le volte che l’ho vista alla fine andavamo li. Nella canzone parlo di come ora non la sento più, e di come faccio “Bungee Jumping” nei dejavuu “finchè siamo lontani”.

