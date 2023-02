Si può sognare in un’altra lingua? Sonno: più apprendimento

Il sonno ha un ruolo più potente nell’apprendimento del linguaggio di quanto si pensasse in precedenza.

Se parlate più di una lingua, potreste aver avuto esperienze simili di mescolanza di lingue nel sonno.

Ma come e perché il nostro cervello fa questi sogni multilingue e potrebbero avere un impatto sulle nostre competenze linguistiche nella vita reale?

A prima vista, può non sembrare sorprendente che molti poliglotti che si destreggiano tra diverse lingue durante il giorno, e anche persone che stanno solo iniziando a imparare una lingua straniera, usino queste lingue anche nei loro sogni.

Dopotutto, la lingua che parliamo durante il giorno si trasmette in genere alle nostre notti. Uno studio condotto su persone sorde e ipoacusiche ha rilevato, ad esempio, che esse comunicavano in sogno come quando erano sveglie, attraverso il linguaggio dei segni.

Un’analisi più approfondita dei sogni multilingue rivela però un quadro più complesso.

Per cominciare, invece di riprodurre casualmente frammenti linguistici della nostra giornata, il nostro cervello sembra mescolarli con ogni sorta di preoccupazioni, ricordi e problemi del giorno. Può anche creare interi dialoghi in una lingua sconosciuta, di fantasia, o in una lingua che il sognatore ha incontrato nella vita di veglia, ma che non parla.

Le lingue dei sogni possono essere stratificate con questioni di cultura e identità.

Esistono anche sogni di ansia linguistica, in cui il parlante lotta per farsi capire in una lingua straniera, deve prendere un treno o un aereo per spostarsi da un ambiente linguistico a un altro o cerca parole in un dizionario dei sogni.

Per capire il legame tra sonno e linguaggio, partiamo da una sola lingua: la vostra. Potreste pensare di aver imparato la vostra lingua madre molto tempo fa, ma in realtà la state ancora aggiornando costantemente. Anche gli adulti imparano circa una parola nuova ogni due giorni nella loro lingua madre.

È ovvio che da bambini si imparano molte parole nuove, soprattutto nei primi 10 anni di vita. Ma lo facciamo continuamente, solo che non ce ne accorgiamo.

È durante il sonno che avviene questa integrazione di vecchie e nuove conoscenze. Durante il giorno l’ippocampo, specializzato nell’assorbire rapidamente le informazioni, assorbe le nuove parole.

Di notte, le nuove informazioni vengono trasmesse ad altre parti del cervello, dove possono essere immagazzinate e collegate ad altre informazioni rilevanti. Questo ci aiuta a scegliere la parola giusta in ogni situazione e a sopprimere le parole concorrenti.

Quello che sappiamo è che, oltre a elaborare le informazioni diurne, il nostro cervello può imparare nuove parole anche mentre dorme.

Concentratevi sul dormire a sufficienza. Poi il cervello farà quello che deve fare.

