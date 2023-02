ITABUS: nuove soluzione di viaggio per Cortina e Alta Badia

Sarà possibile raggiungere Cortina e altre mete sciistiche comodamente in bus da molte città italiane, come Roma o Milano, grazie alla sinergia Itabus- Cortina Express.

Attive 2 linee: una fra Venezia e Treviso verso Cortina, una fra Colfosco e Cortina. Fino a 10 collegamenti al giorno disponibili.

Itabus, azienda privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza, stringe una nuova partnership con Cortina Express, società che da oltre 20 anni si occupa di garantire i collegamenti tra Venezia e Cortina d’Ampezzo rendendo le Dolomiti accessibili, servendole con snodi infrastrutturali strategici come l’Aeroporto di Venezia e la stazione ferroviaria di Mestre.

Un’opportunità per raggiungere la neve e le sue meraviglie per tutti i viaggiatori in partenza dalle principali città del network Itabus, collegando così Napoli, Roma, Bologna, Milano (solo per citarne alcune) a Cortina ed all’Alta Badia.

La collaborazione con Cortina Express permetterà ai passeggeri di raggiungere le seguenti località:

Longarone, Tai di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Sono 6 i collegamenti giornalieri, potenziati durante i weekend fino a un massimo di 7 viaggi quotidiani (fra andata e ritorno).

Orari studiati per coprire tutte le fasce della giornata sia in partenza che in arrivo: si può raggiungere Cortina d’Ampezzo, infatti, alle 11.00, alle 14.00 ed alle 17.00 e ripartire da qui in orari compresi fra le 8 e le 20.

Durante il weekend sarà attiva anche una linea che serve le località di Colfosco, Corvara, La Villa, San Cassiano e Cortina d’Ampezzo, con 4 viaggi al giorno.

https://www.itabus.it/

