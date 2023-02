In libreria per tre60: “Dunbridge Academy. Anywhere”

IL PRIMO ROMANZO DELLA TRILOGIA CHE HA SCALATO LE CLASSIFICHE TEDESCHE

IN CORSO DI TRADUZIONE IN TUTTA EUROPA

Emma non aveva in programma di innamorarsi quando è stata accettata alla Dunbridge Academy, il college scozzese in cui si sono conosciuti i suoi genitori tanti anni fa.

Al momento di partire per la Scozia, sa che il vero motivo per cui sta per andarci è uno solo: rintracciare suo padre e capire perché ha deciso di abbandonare lei e sua madre sei anni prima.

D’altro canto Emma, che è stata appena lasciata da Noah, non ha alcuna intenzione di innamorarsi di un altro ragazzo che con ogni probabilità la farà soffrire. Tuttavia, quando conosce Henry ne rimane subito affascinata.

È gentile, premuroso, diverso dagli altri. E durante le feste e le passeggiate notturne tra le vecchie mura della scuola, Emma non può fare a meno di accorgersi che tra loro sta nascendo qualcosa. Ma Henry ha una ragazza, ed Emma sta cercando tutto tranne che questo: un amore che le spezzi il cuore…

Sarah Sprinz

DUNBRIDGE ACADEMY

Anywhere – Ovunque tu sia

Dal 28 febbraio in libreria