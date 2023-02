Guida all’acquisto ai migliori pannelli LED

I pannelli LED sono una tecnologia innovativa che utilizza non un filamento ma un semiconduttore per produrre luce. Hanno uno spessore minimo compreso tra i 2,5 e i 5 cm. Il supporto è in alluminio mentre la parte che lo ricopre e lo fa apparire come una grande luce è in plastica.

I motivi per scegliere un pannello LED sono tantissimi e infatti sempre più persone decidono di installarli in casa oppure in negozio. Facili da installare, garantiscono tra le tante cose un buon risparmio energetico.

Come scegliere i pannelli LED

Quando scegli il tuo pannello LED per casa ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione. Alcuni di questi fattori sono puramente estetici, altri invece sono funzionali e ti permettono di sfruttare al meglio i diversi vantaggi di questi pannelli luminosi.

La forma del pannello LED

Iniziamo a parlare della forma dei pannelli luminosi . Considera che ormai quasi tutti sono ultrasottili e dal design moderno, per questo motivo sono particolarmente apprezzati sia per i negozi che per le case. Possono essere:

Quadrati : se ciò che desideri è un pannello LED con la linea decisa e netta. E’ pensato per l’installazione nella camera da letto.

: se ciò che desideri è un pannello LED con la linea decisa e netta. E’ pensato per l’installazione nella camera da letto. Rettangolare : l’illuminazione è molto più equilibrata e costante e va bene negli spazi ridotti e che si sviluppano in lunghezza, come i corridoi.

: l’illuminazione è molto più equilibrata e costante e va bene negli spazi ridotti e che si sviluppano in lunghezza, come i corridoi. Tondi : questi led valorizzano quegli ambienti dove vuoi giocare con le luci morbide. Per esempio va bene in cucina, magari proprio per l’angolo cottura.

: questi led valorizzano quegli ambienti dove vuoi giocare con le luci morbide. Per esempio va bene in cucina, magari proprio per l’angolo cottura. Esagonali: è da posizionare quando vuoi decorare usando delle figure versatili e creare delle aree luminose con un buon impatto visivo.

Dimensioni del pannello LED

Le dimensioni dei pannelli luminosi sono legate fortemente alla forma che hai scelto. Il formato tradizionale comunque è il 60 x 60 cm e si affianca a tanti altri modelli come per esempio il 20 x 20 per gli spazi più piccoli e il 30 x 130 quando invece devi ricopri spazi lunghi e stretti oppure gli open space.

Il formato base va bene un po’ per ogni ambiente, se la stanza è molto piccola di solito è consigliabile un pannello tondo con diametro 150 mm.

Tipologia di installazione

E’ un’altra delle cose principali da valutare. La tipologia di installazione modifica sia il tipo di illuminazione che la resa estetica.

Da una parte ci sono i modelli da incasso, probabilmente i più comuni quando si parla di pannelli luminosi LED. Sono facili da installare e hanno una buona resa estetica.

Il modello a sospensione ti aiuta a ricreare un ambiente esclusivo quando desideri valorizzare determinati tipi di oggetti.

Infine ci sono le plafone, la giusta via di mezzo tra le due tipologie differenti. Viene installato all’incirca cinque centimetri di distanza dal soffitto.

Il colore della luce

Puoi capire qual è il colore della luce del tuo pannello led controllando i Kelvin riportati sull’etichetta del prodotto. Più è elevato il valore e più la luce è fredda, perciò tendente al blu.

Luce calda: tende al giallo e produce un’atmosfera calda. Si aggira inorno ai 2700 K e offre un’atmosfera rilassante e serena. Per questo motivo è perfetta nella camera da letto o il soggiorno.

Luce neutra: è intorno ai 4000 K e tende al bianco. Permette di vedere ottimamente perché è la luce che si adatta meglio ai nostri occhi. E’ perfetto per svolgere attività di studio o di lavoro.

Luce fredda: le sfumature tendono al bianco e al blu. E’ sui 5000 K. E’ ideale quando si desidera esaltare la pulizia, il rigore e le linee nette dell’ambiente. E’ indicato per gli spazi molto ampi e dallo stile contemporaneo.

Dove comprare i pannelli luminosi

E’ possibile comprare pannelli luminosi di buona qualità da Lampadadiretta.it, uno store presente in tutta Europa e con oltre trent’anni di esperienza nella vendita di lampade LED e supporti per le luci.

Vende pannelli e lampadine LED adatte per illuminare tutti i tipi di ambienti interni ed esterni. Tra i suoi clienti vanta sia privati che aziende e offre soluzioni su misura per tutti. Questo anche grazie al grande assortimento e i tanti marchi disponibili in modo tale da garantire ai propri clienti un’illuminazione efficiente e sostenibile, per il massimo risparmio.

