Beyoncé ha fatto la storia della 65esima edizione dei Grammy Awards.

Tutti gli occhi erano puntati sulla cantante di Lemonade, che ha ottenuto nove nomination, tra cui quelle per la canzone, l’album e il disco dell’anno. Tuttavia, la vittoria storica è arrivata quando il suo nuovo album Renaissance è stato annunciato come vincitore nella categoria Best Dance/Electronic Music Album.

Presentata da James Cordon, Beyoncé è salita sul palco visibilmente emozionata.

“Grazie mille. Sto cercando di non essere troppo emotiva, sto cercando solo di vivere questa serata”, ha detto la cantante tra le lacrime. “Voglio ringraziare Dio per avermi protetto. Grazie a Dio. Vorrei ringraziare mio zio Johnny, che non è qui ma è qui in spirito”.

Beyonce ha poi ringraziato i genitori, il marito e i tre figli prima e ringraziando la comunità queer per aver creato il genere e infine ringraziando i Grammy per aver creato l’evento.

Oltre a diventare l’artista più premiata nella storia dei Grammy, è anche la prima donna di colore a vincere il premio per il miglior album di musica dance/elettronica.

https://www.grammy.com/

Altri articoli di tv moda e gossip su Dietro La Notizia.