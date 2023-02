Mimi, clown, attori, musicanti, trampolieri, maghi e affabulatori che trasportano grandi e piccini nel mondo dell’arte di strada. È partito il “Venice Carnival Street Show”, un palinsesto con spettacoli diffusi in grado di coinvolgere Venezia, Mestre, le isole della laguna e le Municipalità.

Dopo il successo della scorsa edizione, il Carnevale di Venezia “Take Your Time For The Original Signs” ripropone la formula dei teatri in strada, all’aperto, per trasportare il pubblico nella magia della commedia, delle storie fantastiche, dei giochi, della musica. Un mix di allegrie, musiche, coreografie ed energie, che scorre fino a coinvolgere l’elemento più importante di ogni performance: il pubblico di qualsiasi età.

Gli spettacoli entreranno nel vivo sabato 11 e domenica 12 febbraio, e nei giorni della settimana grassa – da giovedì 16 febbraio a martedì 21 febbraio – dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.carnevale.venezia.it

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia