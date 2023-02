AMANDA TENFJORD, cantautrice greca naturalizzata norvegese, annuncia l’unica data italiana del suo tour giovedì 2 febbraio 2023 al Circolo Magnolia di Milano, prodotta e distribuita da Vivo Concerti.

Amanda Klara Geōrgiadī, in arte AMANDA TENFJORD, ha iniziato la sua carriera debuttando con il singolo di successo Run nel 2014. Nel 2018 ha pubblicato l’EP d’esordio First Impression.

Divenuta nel 2018 artista di supporto per il gruppo musicale novergese Highasakite, Amanda, nello stesso anno, si è esibita al festival musicale Trondheim Calling, dove le è stato conferito il Premio per la Cultura Giovanile del comune di Haram. Nel 2021 è uscito il suo album Miss The Way You Missed Me.

Il 15 dicembre 2021 l’emittente radiotelevisiva greca ERT l’ha selezionata per rappresentare la Grecia all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Il suo brano, Die Together, vanta oltre 7 MLN di stream su Spotify.

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

