SAN VALENTINO, la festa degli innamorati…al plurale

Secondo l’indagine la giornata di San Valentino viene sempre più vissuta come celebrazione dell’amore meno focalizzato sulla coppia chiusa, reputata poco stimolante e limitante. Infatti la percezione dei membri di Ashley Madison sul sentimento più nobile per eccellenza è variegata:

Il 14 febbraio è una lode verso l’affetto sincero e disinibito: 4 individui su 5 pensano sia possibile amare più di una persona contemporaneamente e 2 su 3 lo hanno già sperimentato sulla propria pelle, evidenziando come possa essere una situazione reale e fattibile. Inoltre sono le donne ad accondiscendere più fermamente in questa possibilità, infatti ben il 49% del genere femminile ritiene che non si debba stigmatizzare chi ama più di una persona alla volta, una percentuale più alta rispetto alla controparte maschile (42%).

Il 73% dei rispondenti all’indagine dichiara di preferire di intrattenersi con più di un partner contemporaneamente (anche a letto) e addirittura il 66% dichiara di essere stato innamorato di due o anche più persone al contempo, allargando quindi i tipici confini dei rapporti umani e stabilendo nuove dinamiche personali ed emotive.

Con chi si festeggia San Valentino? Se da un lato il 74% trascorre la giornata con il partner primario, dall’altro una percentuale di poco minore (58%) lo celebra anche con qualcuno al di fuori della coppia.

La media di spesa nelle due situazioni si equipara: per gli uomini si registra una spesa media di 138 euro con il partner primario e 130 euro con quello secondario, mentre per le donne si assiste a un 109 euro vs 97 euro.

