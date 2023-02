Olbia, con limite di velocità nel centro urbano a 30km/h

Gli olbiesi sono stati i primi cittadini a vivere il cambio del limite di velocità nel centro urbano.

Milano sarà pronta forse per il 2024.

A distanza di un anno, i cittadini della nota cittadina sarda, se all’inizio pensavano potesse essere in incubo, oggi invece, sono stupiti come la citta sia a misura d’uomo, perfetta per una viabilità più sana per vivere meglio la città.

La cittadinanza però richiede che la polizia locale ponga maggior sicurezze e intervenga più velocemente quando richiedono interventi per segnalazioni per chi non rispetta la norma.

L’utilizzo dei monopattini e biciclette ha segnato un’inversione di tendenza, ma come per le grandi metropoli italiane, anche la città di Olbia richiede interventi immediati per regolarizzare la circolazione di questi mezzi, soprattutto i monopattini.

Nonostante le sanzioni imposte, le infrazioni in un anno, sono state solo 60, e solo 5 le patenti ritirate.

https://www.comune.olbia.ot.it/it

