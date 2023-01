Spirit de Milan: i nuovi appuntamenti della settimana

Nato nella Bovisa laboriosa a Milano, lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59) propone anche questa settimana nuovi appuntamenti all’insegna della musica dal vivo, della buona cucina, del sano divertimento e del ballo!

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 31 GENNAIO

Alle 22:00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO

Alle 21.30 – CRISTAL MILONGA, TANGO EN VIVO con FABRIZIO MOCATA CUARTETO y ANA KARINA ROSSI: ritorna l’appuntamento più atteso dagli amanti del tango. Si potrà ballare con la musica dal vivo degli Fabrizio Mocata Cuarteto Y Ana Karina Rossi. La selezione musicale è di BOMADURO Tango Dj.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per la milonga (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 7€ per chi cena o fa aperitivo.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE coi ON MENESTRELL DEL DI’ D’INCOEU: spettacolo dagli ironici e pungenti quadretti di vita quotidiana resi noti al pubblico da “cantastorie” come Nanni Svampa alle filastrocche ingenue e candidamente “stupide” di Walter Valdi, passando per la satira sociale di Enzo Jannacci, per finire alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini. Questo spettacolo, in particolare, è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese.

VENERDÌ 3 FEBBRAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con THE FUNKY MACHINE: mix di energia e simpatia in uno spettacolo ricco di coreografie, cambi d’abito e originali trovate sceniche. Il repertorio, vasto e in continua evoluzione, spazia dai classici degli anni ‘70 fino ai più recenti successi di musica pop e dance, il tutto proposto in medley dal ritmo travolgente. A seguire Dj Set con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 4 FEBBRAIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con JUMPING JIVE: band con un repertorio che è l’espressione più autentica della swing era degli anni ‘30 e ‘40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie (ingresso a pagamento). A seguire swing Dj Set con Mister Dip.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

DOMENICA 5 FEBBRAIO

Dalle 11 alle 21 – WUNDER MRKT: lo Spirit de Milan si popolerà di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

Alle 15.30 – SPECIAL HOT JAZZ CLUB con DIXIE BLUE BLOWERS 6TET.

Alle 21.00 – SPIRIT IN BLUES con THE HIPSHAKERS: resident band di Spirit in Blues. Quattro musicisti con grande esperienza alle spalle e un repertorio ricercato che pesca brani meno noti del periodo d’oro del blues e del rhythm and blues, dal ’40 ai primi anni ’60.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

