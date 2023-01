“Nell’attuale situazione di crisi in cui versa il mondo, tutti i ceti sociali si trovano ad affrontare sfide enormi, come vive da artista tutto questo?”

Yi Liang: “È giusto dire che dalla fine del 2019 a oggi abbiamo incontrato circostanze inaspettate. L’epidemia, in un modo senza precedenti, ha avuto un impatto enorme su molte persone che vivono su questo pianeta. Attraverso la trasmissione di informazioni, abbiamo appreso che nessun angolo del pianeta era al sicuro dal nuovo coronavirus e per molto tempo i trasporti sono stati interrotti, i parenti non potevano incontrarsi, gli amici non potevano vedersi, la logistica e le spedizioni erano bloccate e il mondo intero ha smesso di funzionare. La Cina, che è stata la prima a essere colpita dal virus, non riesce ancora a scrollarsi di dosso i vari postumi dell’epidemia.

Qui ho percepito i vari cambiamenti emotivi delle persone intorno a me e ho sentito sempre di più che le persone stavano diventando più insensibili al mondo esterno, che sembrava essere diventato irraggiungibile e volatile. Ma se pensiamo in modo ottimistico, questo stato di crisi ci ha regalato nuove forme di vita culturale, come le conferenze con lo zoom, le videochiamate, le lezioni online, le sale di visualizzazione e così via. Soprattutto questa situazione di comunicazione online che si sta verificando in modo così forte nel campo dell’arte e della cultura, queste nuove esperienze hanno cambiato tutti gli aspetti dell’arte e della cultura e possiamo creare arte senza essere faccia a faccia”.

“Oggi in Cina ci sono ancora molte restrizioni alla libertà di espressione, che si riflettono anche nel fatto che gli artisti performativi non hanno la stessa libertà di quelli europei e statunitensi”

Yi Liang: “Sì, anche se in un ambiente artistico più vincolato e restrittivo, è importante trovare la mia voce, affrontare queste restrizioni e inserirle nel mio lavoro, ma anche liberarmi allo stesso modo. È importante seguire i propri sensi in ogni modo, senza alcuna cornice, e fare ciò che si ritiene necessario”.

Intervista a Yi Liang a cura di Emanuele Gregolin –

Direttore artistico di A60 International Art

