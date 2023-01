Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarà intervistato da Nicola Porro nel nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica, in onda domani, in prima serata su Retequattro, a partire dalle 21.30.

Nel corso della serata spazio alle direttive europee sulle case green, al via libera per la farina di grillo, fino all’ipotesi della carne sintetica in arrivo sulle nostre tavole. Sono le ultime mosse dell’Unione europea che rischiano di dare una stangata agli italiani e mettere in difficoltà la filiera agroalimentare del made in Italy.

Con reportage, cifre e approfondimenti, la puntata si occuperà anche di immigrazione con gli sviluppi sullo sbarco della nave Ong Geo Barents nel porto di La Spezia.

Infine, un focus tra le case occupate nel comune di Roma con il discusso bando del sindaco Gualtieri riservato agli immigrati.

Parteciperanno al dibattito l’eurodeputata Pd Elisabetta Gualmini, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, Toni Capuozzo, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

