“Come Un Cane” il nuovo singolo dei RadioKaos, non vuole essere soltanto una rock ballad, ma piuttosto un punto di riflessione su come, alcune volte, ci lasciamo sedurre dalle tentazioni che rischiano di rovinare le cose a cui più teniamo nella vita e che ci fanno stare veramente bene.

Così come per il primo singolo “ Brava Giulia”, Il brano è stato Inciso presso gli Snake Studio / Murdock Production con la collaborazione di Guglielmo Nodari e la produzione affidata a Icaro Tealdi.

Certo a volte la vita ti mette davanti a delle tentazioni alle quali, nella maggior parte dei casi specialmente quando si è più giovani, non riesci a dire di no, però arriva un momento in cui ti guardi allo specchio e capisci che in realtà “il gioco non vale la candela”.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook