Riprende il tour di Rancore per presentare l’album “Xenoverso”. Dopo i concerti degli scorsi mesi, il rapper inaugura il nuovo anno proseguendo la stagione indoor in tutta la penisola con il suo incredibile show pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta dello “Xenoverso”: attraverso un allestimento immersivo Rancore porta sul palco il concept del nuovo album, in un continuo viaggio tra i mondi e tra i versi.

Il nuovo disco arriva dopo la duplice esperienza al Festival di Sanremo, dapprima nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore del pluripremiato brano “Argento vivo”, e successivamente nel 2020 con la sua “Eden” che gli è valsa la vittoria del premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Rilasciato lo scorso 15 aprile in formato digitale, CD e 2LP “Xenoverso” è stato presentato con ampie interviste e recensioni entusiaste sulle maggiori testate nazionali.

Ad anticipare questo nuovo giro di concerti, il rapper è stato protagonista di una puntata monografica del programma Indie Jungle in onda su Sky Arte, con un intero concerto e un’intervista speciale.

Info e biglietti: https://www.magellanoconcerti.it/tour/56/rancore-xenoverso-tour-2022

