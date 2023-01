L’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano, in onda domani, martedì 24 gennaio, in prima serata su Retequattro.

Ampio spazio sarà dedicato a un’inchiesta sui beni che lo Stato confisca alla mafia, talvolta senza riuscire però a gestirli: se molti risultano infatti abbandonati, altri vengono occupati, come nel caso di Castel Volturno dove la troupe del programma è stata fisicamente aggredita dagli abusivi. E ancora, un approfondimento sulla detenzione dell’ex latitante e sulle polemiche per le cure in carcere.

Nel corso della serata, si tornerà a parlare del Qatargate, con un focus sull’arresto della commercialista della famiglia Panzeri, accusata di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Inoltre, una pagina sulla piaga del caro affitti – che colpisce moltissimi cittadini in tutta Italia – in contrapposizione con gli ingenti costi delle istituzioni, che potrebbero aumentare con la riforma delle Province.

E ancora, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Fuori dal Coro

