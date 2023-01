Tutto pronto per il ritorno a casa del musical ‘Pretty Woman’.

Dopo l’eccezionale successo della passata stagione, con il record di 80.000 biglietti venduti che lo hanno incoronato come lo spettacolo teatrale ‘più visto’ dagli italiani’, il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano si prepara ad accogliere il ritorno di ‘Pretty Woman’ dal 27 aprile al 7 maggio.

La giovane squillo Vivian Ward (Beatrice Baldaccini) incontra per caso il ricco e affascinante uomo d’affari Edward Lewis (Thomas Santu) arrivato a Beverly Hills per concludere un affare. Dopo una notte insieme, lui rimane colpito dalla simpatia e dalla bellezza di lei e la ingaggia per tutta la settimana come sua compagna offrendole 3000 dollari…

Giovane cast capace di riempire di emozioni.

I biglietti, per quello che continua a confermarsi uno spettacolo che non passa mai di moda, sono già in vendita!! Pronte a sognare?

Biglietti e info su https://teatroliricogiorgiogaber.it/

Scopri altre novità di teatro su Dietro la Notizia