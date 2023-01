Al Teatro Arcimboldi di Milano, «LEGALLY BLOND», i musical del riscatto delle bionde di tutto il mondo! Da mercoledì 1 fino a giovedì 5 febbraio.

Con esuberanza e attraverso una trama “leggera” il musical affronta alcuni temi forti e

vincenti, un pretesto per sconfiggere pregiudizi e discriminazioni, un viaggio verso il

riscatto di una donna e della sua femminilità.

Insegna che la personalità di ciascuno non deve necessariamente essere annientata per farsi rispettare negli ambienti di lavoro o di studio e vuole sottolineare con vigore la potenza della solidarietà femminile, quella fitta rete di relazione tra donne che permette di sostenersi a vicenda a prescindere dal proprio temperamento.

Ci ricorda inoltre che bisogna avere fiducia nel prossimo ma soprattutto in noi stessi, che

è importante non tradire mai la parola data, e che le prime impressioni contano poco.

Elle è un personaggio empatico, in cui facilmente si tende ad identificarsi.

Si tifa per lei perché positiva e spontanea, non è poi così superficiale come suggerirebbe il prototipo della bionda perfetta nell’immaginario collettivo, al contrario è una persona intelligente che capisce come mettere gli altri a proprio agio e tirare fuori il meglio da ogni situazione dando il massimo.

Con:

Elle Woods LUCIA BLANCO

Emmett Forrest CLAUDIO ZANELLI

Paulette Buonofonte GIOVANNA D’ANGI

Professor Callahan ANDREA CARLI e tantissimi altri giovani attori



IN SCENA ANCHE BRUISER, IL CHIHUAHUA DI ELLE, E RUFUS L’AMATO CANE DI PAULETTE.

