Dopo che un volo Go First Airways è decollato da Bengaluru(capitale dello stato indiano meridionale di Karnataka) con più di 50 passeggeri dimenticati in un autobus sulla pista, l’autorità di regolamentazione dell’aviazione DGCA ha chiesto alla compagnia aerea un rapporto.

La DGCA (Direzione generale dell’aviazione civile) ha dichiarato oggi che sta “esaminando la questione” dopo che molti passeggeri hanno criticato la compagnia aerea su Twitter, definendola “un’esperienza orribile”.

Il volo G8 116 è decollato per Delhi dall’aeroporto internazionale Kempegowda di Bengaluru intorno alle 6.30 di lunedì.

I passeggeri sono stati portati all’aereo in quattro autobus.

Circa 55 passeggeri hanno aspettato in uno degli autobus mentre l’aereo di Go First decollava, secondo le lamentele su Twitter che hanno coinvolto la compagnia aerea, il ministro dell’Aviazione civile Jyotiraditya Scindia e l’ufficio del primo ministro Narendra Modi.

I passeggeri avevano le loro carte d’imbarco e i loro bagagli erano stati registrati.

Go First Airways, rispondendo ai tweet, ha dichiarato: “Ci dispiace per l’inconveniente causato”.

I passeggeri sarebbero stati sistemati su un volo partito quattro ore dopo, intorno alle 10 del mattino. “Abbiamo chiesto un rapporto alla compagnia aerea e saranno prese le misure appropriate”, ha dichiarato un funzionario della DGCA.

La compagnia aerea indiana, tuttavia, non ha rilasciato alcuna dichiarazione su quello che sembra essere un enorme pasticcio.

