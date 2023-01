ETJCA, Agenzia per il lavoro 100% Made in Italy, da sempre vicina al mondo dello sport, sostiene la tappa della FIS Cross Country World Cup in programma il prossimo 21 e 22 gennaio a Livigno, che ospita per la prima volta nella sua lunga storia un appuntamento della Coppa del Mondo di sci di fondo, accogliendo i migliori sciatori dell’intero panorama internazionale.

“Lo sport è un leitmotiv ricorrente nella filosofia aziendale di ETJCA: la determinazione, l’impegno, la passione e la collaborazione sono valori molto importanti, non solo in ambito sportivo, ma anche in ambito professionale. Ogni disciplina sportiva rappresenta un importante veicolo formativo, in grado di diffondere un forte senso di responsabilità, nel rispetto reciproco”, Guido Crivellin, Presidente di ETJCA.

Per ETJCA questa rappresenta la prima iniziativa in ambito degli sport invernali, dopo i grandi successi ottenuti nel volley, calcio, basket e canottaggio.

Sito ufficiale: https://www.etjca.it/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/etjca-s-p-a-/

Facebook https://www.facebook.com/Etjca/

Altri articoli di Sport vari su Dietro la Notizia