“Con Te”, il nuovo singolo del rapper Mikush

Mikush non smette di sorprenderci.

“Con Te” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è il suo nuovo pezzo fuori oggi ovunque, in cui il rapper ci mostra un altro suo lato. Per la prima volta decide di affiancare alle barre più crude dei versi cantati, dando prova della sua versatilità. Disponibile in streaming e in digital download al seguente link: https://columbia.lnk.to/CONTE.

L’artista per l’occasione continua il suo percorso di sperimentazione insieme a Timon, pur restando sempre fedele a se stesso, questa volta racconta una storia d’amore, ma in stile Glory.

Ha anticipato “Con Te” il singolo “YO” (https://Columbia.lnk.to/MikushYO; https://youtu.be/brVODsMI24g; Columbia Records Italy/Sony Music Italy). In cui Mikush e Timon si sono allontanati dalle sonorità che hanno caratterizzato fino a questo momento i pezzi precedenti, portando in Italia la Jersey Drill.

